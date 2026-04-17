Obataye se alza como el Caballo del Año en Argentina 2025

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La noche de este jueves fueron entregados los distinguidos premios Carlos Pellegrini en su edición 47. Galardón que premia a quienes se destacaron en la actividad turfística, durante la temporada 2025. La ceremonia se llevó a cabo en los salones de la Tribuna Oficial del Hipódromo de San Isidro.

Como es tradición, en el evento se premiaron a las figuras del último año y también se entregarán Menciones Especiales y Premios a la Trayectoria, además de conocerse el ganador del Pellegrini del Año, esta facultad que le correspondió al presidente del Jockey Club Argentino, Juan Mariano Villar Urquiza.

Premio Carlos Pellegrini: Obataye Caballo del Año de Argentina

El caballo Obataye, catalogado como el mejor ejemplar de Suramérica de origen brasileño, se alzó con los máximos honores en el Gran Premio Carloss Pellegrini (G1) en Argentina y el Gran Premio Latinoamericano de Jockeys Clubes (G1), gestas de gran renombre en la región. La noche de este jueves se le otorgó la distinción como el Caballo del Año y Mejor Fondista de la temporada 2025.

Premio Carlos Pellegrini: El Kodigo, Gustavo Calvente y Juan Pablo Paoloni recibieron mención especial

Durante la ceremonia también fueron elogiados como Menciones Especiales al caballo El Kodigo, que tuvo por segundo año consecutivo participación en la Saudí Cup, y que en años anteriores recibió el honor de ser nombrado Caballo del Año y Caballo Maduro 2024.

De igual manera, los jinetes Gustavo Calvente, quien tuvo una destacada temporada dentro y fuera de argentina con participación en La Rinconada. Además, Juan Pablo Paoloni, quien fue el ganador del magno evento nacional en Venezuela, el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (G1) en octubre en La Rinconada.

Estos son los ganadores del Premio Carlos Pellegrini 2025

Mejor hembra de 2 años: Charm

Mejor macho de 2 años: Drive Joy

Mejor hembra de 3 años: Charm

Mejor macho de 3 años: Gordianus

Mejor Yegua Adulta: Knows All

Mejor Caballo Maduro: Need You Tonight

Mejor Velocista: Le Cornette

Mejor Millero: Earth God

Mejor fondista: Obataye

Madre del Año: Roman Princess

Padrillo del Año: Il Campione

Jockey Aprendiz: Lucas González

Entrenador del Año: Nicolas Martin Ferro

Jockey del Año: Kevin Banegas

Caballeriza del Año: Firmamento

Criador del Año: El Paraiso

Abuelo materno del año: Orpen

Yegua del Año: Charm

Caballo del Año: Obataye

Cabe recordar que los ganadores de las Distinciones Carlos Pellegrini surgen de los votos de los medios de prensa, las asociaciones y el público.