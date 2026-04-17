Obataye se alza como el Caballo del Año en Argentina 2025

La noche de este jueves fueron entregados los distinguidos premios Carlos Pellegrini en su edición 47. Galardón que premia a quienes se destacaron en la actividad turfística, durante la temporada 2025. La ceremonia se llevó a cabo en los salones de la Tribuna Oficial del Hipódromo de San Isidro.
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Como es tradición, en el evento se premiaron a las figuras del último año y también se entregarán Menciones Especiales y Premios a la Trayectoria, además de conocerse el ganador del Pellegrini del Año, esta facultad que le correspondió al presidente del Jockey Club Argentino, Juan Mariano Villar Urquiza.
Premio Carlos Pellegrini: Obataye Caballo del Año de Argentina
El caballo Obataye, catalogado como el mejor ejemplar de Suramérica de origen brasileño, se alzó con los máximos honores en el Gran Premio Carloss Pellegrini (G1) en Argentina y el Gran Premio Latinoamericano de Jockeys Clubes (G1), gestas de gran renombre en la región. La noche de este jueves se le otorgó la distinción como el Caballo del Año y Mejor Fondista de la temporada 2025.
Premio Carlos Pellegrini: El Kodigo, Gustavo Calvente y Juan Pablo Paoloni recibieron mención especial
Durante la ceremonia también fueron elogiados como Menciones Especiales al caballo El Kodigo, que tuvo por segundo año consecutivo participación en la Saudí Cup, y que en años anteriores recibió el honor de ser nombrado Caballo del Año y Caballo Maduro 2024.
De igual manera, los jinetes Gustavo Calvente, quien tuvo una destacada temporada dentro y fuera de argentina con participación en La Rinconada. Además, Juan Pablo Paoloni, quien fue el ganador del magno evento nacional en Venezuela, el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (G1) en octubre en La Rinconada.
Estos son los ganadores del Premio Carlos Pellegrini 2025
Mejor hembra de 2 años: Charm
Mejor macho de 2 años: Drive Joy
Mejor hembra de 3 años: Charm
Mejor macho de 3 años: Gordianus
Mejor Yegua Adulta: Knows All
Mejor Caballo Maduro: Need You Tonight
Mejor Velocista: Le Cornette
Mejor Millero: Earth God
Mejor fondista: Obataye
Madre del Año: Roman Princess
Padrillo del Año: Il Campione
Jockey Aprendiz: Lucas González
Entrenador del Año: Nicolas Martin Ferro
Jockey del Año: Kevin Banegas
Caballeriza del Año: Firmamento
Criador del Año: El Paraiso
Abuelo materno del año: Orpen
Yegua del Año: Charm
Caballo del Año: Obataye
Cabe recordar que los ganadores de las Distinciones Carlos Pellegrini surgen de los votos de los medios de prensa, las asociaciones y el público.