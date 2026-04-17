Un match de nivel: Aqueduct presenta el Biogio's Rose Stakes de $135,000

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Este domingo cierra la tercera semana del Spring Meet en Aqueduct, Nueva York, con la disputa de nueve carreras, entre ellas el Biogio's Rose Stakes de $135,000, prueba estelar que atrajo a siete yeguas maduras, entre ellas Bam’s Bliss Kiss y Collect the Data, que encabezan a este grupo selecto en busca del triunfo en la milla de esta competición.

Acueducto Duelo de nivel este domingo en el Biogio's Rose Stakes

Nueva York cierra con el match de lujo entre Collect the Data y Bam's Bliss Kiss, que llegan a este compromiso de manera impecable mientras buscan su primera victoria en una carrera de stakes en medio de un talentoso grupo de siete participantes en el Biogio's Rose Stakes de $135,000 en una milla a una sola curva en Aqueduct.

Collect the Data llega tras tres victorias consecutivas para el entrenador Chad Brown, y ha ganado cinco en ocho salidas. Manny Franco es el piloto.

Mientras que la imparable Bam's Bliss Kiss buscará conseguir su sexta victoria consecutiva y mantenerse invicta desde que fue adquirida por 45.000 dólares por el entrenador Jorge Abreu tras una victoria en una carrera de velocidad en diciembre aquí. La hija de Solomini, de cuatro años, es guiada por ﻿Jaime Rodríguez, quien ha montado a la potranca en sus últimas cuatro carreras.

La nómina del Biogio's Rose Stakes de $135,000 la completa Sweetest Princess, Sweet Brown Sugar, Midtown Lights, Walk With Me y Lika Rolling Stone. Esta carrera inicia a las 4:21 p.m., hora de Venezuela, y es la séptima de ocho programadas para el domingo.