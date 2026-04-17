Meridiano te pone a ganar con La Previa Hípica Internacional del sábado 18 de abril

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Este sábado 18 de abril, el calendario hípico en Gulfstream Park prosigue con el Royal Palm Meet, con una jornada de 11 competencias. La jornada destaca por la presencia de profesionales latinoamericanos que hacen vida, en busca de las victorias y la gloria.

Adicionalmente, el circuito de Keeneland en Lexington ofrece una jornada donde dos carreras selectivas se roban la atención: el Ben Ali Stakes (G3) de $350,000 y el Elkhorn Stakes (G2) de $400,000.

Pronósticos de élite con el equipo de Meridiano

Para orientar a los apostadores en estos circuitos, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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