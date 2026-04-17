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Meridiano te pone a ganar con La Previa Hípica Internacional del sábado 18 de abril

La marca deportiva de Venezuela ofrece sus picks para las carreras internacionales con los especialistas en la hípica norteamericana

Por

Meridiano
Viernes, 17 de abril de 2026 a las 09:13 am
Meridiano te pone a ganar con La Previa Hípica Internacional del sábado 18 de abril
Foto: Gulfstream Park
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Este sábado 18 de abril, el calendario hípico en Gulfstream Park prosigue con el Royal Palm Meet, con una jornada de 11 competencias. La jornada destaca por la presencia de profesionales latinoamericanos que hacen vida, en busca de las victorias y la gloria.

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Adicionalmente, el circuito de Keeneland en Lexington ofrece una jornada donde dos carreras selectivas se roban la atención: el Ben Ali Stakes (G3) de $350,000 y el Elkhorn Stakes (G2) de $400,000.

Pronósticos de élite con el equipo de Meridiano

Para orientar a los apostadores en estos circuitos, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

Juega y gana con confianza

Semana tras semana, Meridiano se consolida como la fuente de referencia para las carreras internacionales. Te invitamos a realizar tus apuestas en Meridiano Bet, la plataforma donde juegas y cobras de forma segura con los mejores incentivos del mercado.

No te pierdas ni un detalle de nuestros pronósticos y sigue nuestros canales oficiales en YouTube y Dailymotion.

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