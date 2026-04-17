"Nunca vi algo así": El diagnóstico médico que detiene la carrera de Anthony Davis

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Anthony Davis, recientemente traspasado a los Washington Wizards, ha roto el silencio sobre la gravedad real de la lesión en su mano izquierda (no dominante), revelando palabras del cuerpo médico que han encendido las alarmas en toda la liga.

Davis detalló que el especialista encargado de su caso quedó impactado al revisar los estudios de imagen. Según el jugador, el médico fue brutalmente honesto sobre el estado de los ligamentos y la estructura ósea de su mano:

"Me dijo que en todos sus años de práctica nunca había visto nada igual. Estaba genuinamente nervioso por cómo iba a sanar todo eso debido a lo grave que era el daño", confesó Davis.

Esta revelación explica por qué, a pesar de que inicialmente se evitó el paso por el quirófano en favor de un tratamiento conservador, la recuperación ha sido mucho más lenta y compleja de lo previsto originalmente.

El camino hacia la recuperación

Ante un panorama tan incierto y con los Wizards enfocados en una reconstrucción a largo plazo, la franquicia y el jugador han tomado la decisión más conservadora: Anthony Davis no volverá a jugar en lo que resta de la temporada 2025-26.

El plan actual incluye:

Reposo total: Permitir que los tejidos cicatricen sin la presión de la competición.

Rehabilitación intensiva: Un programa diseñado específicamente para recuperar la movilidad fina de la mano.

Enfoque en 2026-27: El objetivo es que Davis esté al 100% para el campamento de entrenamiento de la próxima temporada, donde se espera que lidere el proyecto de Washington junto a figuras como Trae Young.

Para Davis, esta lesión es un golpe anímico tras una temporada marcada por la irregularidad física, habiendo disputado apenas 20 partidos con los Dallas Mavericks antes de su traspaso y posterior baja definitiva. Con 33 años cumplidos, el desafío ahora no es solo sanar una lesión "nunca antes vista", sino demostrar que su cuerpo aún puede soportar el rigor de la élite del baloncesto mundial.

El mundo de la NBA queda a la espera de ver si el reposo absoluto logra obrar el milagro que los doctores, inicialmente, no se atrevieron a garantizar.