Jonathan Moly celebró el tercer cumpleaños de su hijo Nick

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El cantante y compositor venezolano Jonathan Moly celebró el tercer cumpleaños de Nick, su segundo hijo con la modelo Andrea Villaroel. La celebración se realizó en Miami, donde el pequeño disfrutó en la compañía de familiares y amigos cercanos.

Gran celebración familiar

A través de Instagram Andrea posteó imágenes de la bonita celebración con temática de Mundo Jurásico. Dinosaurios inflables, globos en color verde, colchones inflables y un hermoso pastel de dos pisos que fue parte de la decoración.

En las fotografías el cumpleañero se mostró feliz, sonriente y posando muy apuesto con su familia, en especial con sus dos hermanos Luka y Erik.

El pequeño que tiene enorme parecido a su progenitora, también posó con sus abuelos maternos cantando “Cumpleaños Feliz”.

Mensaje para Nick

“Celebramos el cumpleaños número 3 de Nick. Mi sol amado llego hace 3 años para iluminarlo Todo. Feliz Cumpleaños para mi Nick Precioso”, escribió Andrea, despertando mensajes de cariño de sus seguidores.

Jonathan posteó en sus historias de Instagram unas imágenes en las que muestra cómo disfrutó al máximo la vuelta al sol del pequeño, y mostrando la bonita decoración.

Fue en el año 2023 que la pareja recibió a Nick Moly Villarroel en Miami, Florida. Un nacimiento que festejaron con mensajes de cariño y agradecimiento a Dios por llegar muy sano.