“El Catire” Juan Carlos Ávila a mantener el liderato con seis ejemplares a correr en Tampa Bay Downs

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La penúltima semana de acción en el hipódromo de Tampa Bay Downs comenzó con la jornada de carreras del pasado miércoles y continua este viernes con una programación de nueve pruebas donde el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila será protagonista con dos ejemplares a competir en distintas carreras.

Estados Unidos: Juan Carlos Ávila a dos semanas de quedar campeón de meeting

El entrenador venezolano Juan Carlos Ávila, actual líder de la estadística de victorias en el meeting Inverno- Primavera de Tampa Bay Downs presentará un total de seis ejemplares entre la tarde de este viernes, sábado y domingo en el mencionado recinto al sur de la Florida.

Ávila hará correr al ejemplar Rollin On, con el látigo criollo Sonny León en la sexta carrera de la tarde en un claiming de $26.500 en arena, y luego a Fratellone con Ángel Morales en la séptima del viernes, en un Maiden Claiming de $23.000.

Para la jornada de carreras del sábado, el entrenador venezolano tiene a la yegua La Vecchia Signora para participar en la primera prueba de la tarde sabatina con la monta de Israel Rodríguez en un Claiming de $26.500 y después en la novena y última competencia de la jornada, a Mo Action con Sonny León en un Maiden Special Weight de $55.000.

Por último, en la programación de competencias del domingo, Juan Carlos Ávila inscribió a dos ejemplares más para buscar una victoria adicional a su cuenta, y los dos en la misma carrera, la cuarta, un Maiden Special Weigth de $55.000, los cuales son, Tifosi con la conducción del jockey venezolano Cipriano Gil y Music On The Run con Ángel Morales.