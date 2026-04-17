Entérate quien es el entrenador que ahora ocupa el antiguo establo de D.Wayne Lukas

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Uno de los más legendarios entrenadores de todos los tiempos, ha sido D. Wayne Lukas. El nativo de Wisconsin es una de las más prolíficas figuras de la industria hípica en estos dos siglos, el cual marcó un antes y un después en las carreras de caballos en Estados Unidos.

Lukas murió el pasado 28 de junio a la edad de 89 años. Con su fallecimiento, se cerró un ciclo importantísimo dentro de la profesión, pues el no fue cualquier preparador de purasangres. Fue un padre, un mentor, un amigo y una figura que era respetada por donde quiera que pasara.

Su asistente por más de 20 años, Sebastian Nicholl, asumió el establo de D. Wayne Lukas al momento de su muerte. Lukas estaba basado en Churchill Downs y “Bas” Nicholl se encargó de la administración de ese establo. Sin embargo, no había transcurrido ni 30 días del deceso de Lukas cuando Nicholl anunció que no seguiría a cargo de los caballos.

El nuevo ocupante del establo de D. Wayne Lukas

Uno de los profesionales que se formó bajo la tutela de “El Coach”, fue Michael Maker. Nacido en Michigan, trabajó como asistente por 10 años desde 1993 a 2003 con Lukas y a partir de ese momento, comenzó su carrera, la cual ha sido muy productiva, pues ha logrado desde ese entonces 3,738 victorias y $197,922,865 en premios.

Ahora, Miker estará en el mismo establo que ocupó Lukas en Churchill Downs. “Deseé esto pero en otras circunstancias” apuntó ante el reto que tendrá de cara al inicio de la temporada de primavera en el hipódromo sede del Kentucky Derby.

Con refacciones en algunas de sus áreas, Mike conservó en un lugar las placas que identificaban al establo de D. Wayne Lukas, donde se pueden leer la de los cuatro ganadores de las carreras de las rosas que presentó, así como las de las triunfadoras en las Kentucky Oaks que estuvieron a su cargo.