La escalera al título: Conoce los favoritos a llevarse el campeonato de la NBA 2026

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A pocas horas de que inicien los Playoffs de la NBA, el panorama de los favoritos se ha aclarado considerablemente. El Oklahoma City Thunder, vigente campeón de la liga, no solo llega como el mejor sembrado del Oeste tras una temporada histórica de 64 victorias, sino que cuenta con el respaldo masivo de los inversores en Polymarket, quienes les otorgan casi la mitad de las probabilidades totales de alzar el trofeo Larry O'Brien.

El Thunder y el resto del mundo

La brecha entre el primer y el segundo lugar es abismal. Mientras que OKC ostenta un 45%, sus perseguidores más cercanos se encuentran en cifras significativamente menores, reflejando la confianza en la profundidad y el dominio mostrado por el equipo de Shai Gilgeous-Alexander durante la fase regular.

El Top 5 de candidatos según el mercado de predicciones se configura de la siguiente manera:

Oklahoma City Thunder (45%): Los grandes favoritos para el bicampeonato. San Antonio Spurs (15%): El fenómeno Wembanyama ha elevado a los Spurs a la categoría de contendientes serios. Boston Celtics (12%): El estandarte del Este busca revancha tras quedarse cortos el año pasado. Denver Nuggets (10%): El equipo de Nikola Jokic siempre es una amenaza latente en series de siete juegos. Detroit Pistons (5%): La gran sorpresa de la temporada en el Este logra colarse en el grupo de élite.

La clase media y las sorpresas

En el escalón inferior, equipos como los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks comparten un 4% de probabilidades, mientras que los Houston Rockets (2%) superan ligeramente a potencias tradicionales que hoy parecen debilitadas.

Resulta llamativo el desplome de franquicias históricas en las apuestas. Los Minnesota Timberwolves y los Los Angeles Lakers apenas alcanzan un 1%, compartiendo espacio con los Charlotte Hornets y los Toronto Raptors.

El club del "Menos del 1%"

Para los mercados de apuestas, las posibilidades de un milagro son casi nulas para varios equipos que lograron entrar a la postemporada o al play-in. Con menos de un 1% de probabilidad de ser campeones aparecen:

Golden State Warriors

Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers

Phoenix Suns

Portland Trail Blazers

Orlando Magic

¿Qué nos dice esto?

A diferencia de otros años donde la paridad era la narrativa principal, el 2026 parece estar marcado por una jerarquía clara. El mercado no solo premia el talento, sino la consistencia; el Thunder ha demostrado ser una máquina aceitada que, al menos en el papel y en las carteras de los apostadores, tiene el camino pavimentado hacia la gloria eterna.