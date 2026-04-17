Víctor Barboza Jr. es el líder en victorias del Royal Palm Meet en Gulfstream Park

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El Royal Palm Meet en el hipódromo de Gulfstream Park comenzó su tercera semana de acción la tarde de este jueves con una programación de ocho carreras donde sobresalió el entrenador venezolano Jorge Delgado y el jockey criollo Samy Camacho.

Estados Unidos: Víctor Barboza Jr. líder del Royal Palm Meet en Gulfstream Park

A pesar de haber presentado un ejemplar en la jornada del jueves, el entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. por medio de Satira, la cual llegó quinta, el trainer criollo llega a este viernes como el más ganador del meeting luego de dos semanas cumplidas y con cinco ejemplares a presentar en las próximas tres fechas a realizarse.

Para este viernes, Barboza Jr. hará participar al ejemplar Mosai en la segunda carrera de la jornada en un Maiden Claiming de $36.000 en una prueba de grama con la monta del aprendiz sensación, Yolbert Torres y luego en la novena prueba, en un Starter Allowance de $41.000 en grama, le correrá el purasangre Plagne Champagne con el boricua Miguel Vázquez en el lomo del ejemplar.

Mientras que, para la jornada de carreras del domingo, el entrenador venezolano presentará a tres ejemplares más, dos de ellos en la cuarta prueba de la jornada dominical donde se disputará un Maiden Special Weight de $68.000 donde correrán One Hundred King con Samy Camacho en el sillín con el número dos en la gualdrapa y Enchanting Tale con Edwin González en las riendas y por el número tres en el aparato de salida.

El tercer y último ejemplar de Víctor Barboza Jr. que le va a correr el domingo será en la novena y última carrera de la jornada, en un Claiming de $26.500 donde está Fully Entitled, una yegua de cinco años que será montada por el boricua Edwin González.