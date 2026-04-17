Samy Camacho gana una y pelea el Royal Palm Meet en Gulfstream Park

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Luego de haber ganado cinco meetings de invierno- primavera en el hipódromo de Tampa Bay Downs, el jockey venezolano Samy Camacho ha comenzado este año a montar en el Royal Palm Meet de Gulfstream Park por primera vez de manera fija y ya está entre los más ganadores del meeting.

Estados Unidos: Samy Camacho pelea la estadística del meeting en Gulfstream Park

En la segunda carrera de ocho que se realizaron la tarde de este jueves en la tercera semana de acción del Royal Palm Meet en Gulfstream Park, se disputó un Maiden Special Weigth de $70.000 donde la victoria se la llevó el ejemplar Boots del entrenador venezolano Jorge Delgado con la monta del criollo Samy Camacho en distancia de 900 metros para potros de dos años.

El tiempo oficial de la carrera fue de 52,09 y dejo dividendos de $7.00 a ganador, $2,80 el place y $2,20 el show para el dosañero que debutó con victoria como purasangre, el cual es un producto del semental Brethren en Medusa por Ghostzapper, nacido el pasado 26 de marzo del 2024 en Arindel.

Para Samy Camacho fue su victoria 73 del año y la número 11 del Royal Palm Meet donde va segundo en la estadística de la temporada que se va a realizar hasta el próximo mes de octubre del año en curso y que tiene solamente por delante al puertorriqueño Miguel Ángel Vázquez con 12 lauros.

Para este viernes, en la segunda fecha de la tercera semana de acción del Royal Palm Meet, EL jockey venezolano Samy Camacho tiene seis compromisos de montas de nueve carreras que se van a realizar y varias con opciones de triunfo nuevamente, mientras para el sábado cumplirá con diez montas de 12 pruebas a realizarse y el domingo 19 de abril sumará otras siete montas a su cuenta en el meeting.