Pegasus World Cup Day: Víctor Barboza Jr. se une a la fiesta con un par de ejemplares

La fiesta del Championship Meet llega este sábado con la décima edición de la Pegasus World Cup (G1). La jornada constará de 13 carreras e incluye ocho eventos selectivos. La Pegasus World Cup (G1) otorga un cupo directo a la Breeders’ Cup Classic (G1) a realizarse en octubre en Keeneland, Kentucky.

Los presentados de Barboza Jr.

El entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. tendrá dos ejemplares activos en la jornada sabatina de Hallandale Beach.

Su primera presentación será en la Allowance Optional Claiming de $86,000 (1,600 metros, grama), donde ensillará a Plagne Champagne con la monta de David Egan.

Posteriormente, en la séptima competencia, Barboza Jr. inscribió a Sosua Summer con la conducción de José Morelos para participar en el Gulfstream Park Turf Sprint Stakes (1,000 metros, grama), competencia que reparte $175,000 en premios.

Racha ganadora en ascenso

Barboza Jr. mantiene un excelente inicio de año, con seis triunfos en los primeros 20 días de 2026. El preparador acumula un total de 661 fotos en su trayectoria dentro del turf norteamericano y tendrá compromisos adicionales el viernes y el domingo en Gulfstream Park.