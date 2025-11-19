Luka, hijo de Jonathan Moly continúa en la música y lanza versión de "Mi burrito sabanero"

Suscríbete a nuestros canales

Bien lo dice el refrán popular “hijo de gato, caza ratón” y Luka Moly es ejemplo de ello. El primogénito de Jonathan Moly debutó recientemente en la música y se ha hecho viral con sus canciones.

"Super Luka" fue el punto de partida de lo que se vislumbra como una prometedora carrera musical en la que cuenta con el apoyo de sus padres y familia.

El sencillo, hace alusión a un niño que quiere tener las habilidades de superhéroe para ayudar a quienes le rodean a ser felices y tener super poderes para jugar y tener diversión infinita.

Luka sube como la espuma

Su segunda canción es un pegajoso pop titulado "Juguetes Locos", cuyo mensaje es invitar a colaborar en casa, comerse toda la comida y recoger los juguetes.

“Yo me porto bien y me como todo, voy a recoger mis juguetes locos” dice la letra del tema que cuenta con un videoclip protagonizado por Luka y Amor Pérez, hija de Marko Música.

¡Preparado para la Navidad!

Talentoso y carismático, Luka Moly lanzó hace dos días una tierna versión de "Mi Burrito Sabanero". Al ritmo de un pop con pinceladas rockeras, el clásico navideño venezolano cobra vida en la voz de Moly, quien además acompaña a la canción con un videoclip.

“Gracias por ver mis videos, por escuchar mis canciones y cantarlas”, comentó el pequeño en una publicación en redes sociales junto a su padre.