Por estos motivos suspenden a este jinete ganador de una carrera preparatoria para el Kentucky Derby (G1)

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Trascendió la tarde noche de este jueves 16 de abril, que el jinete internacional Kazushi Kimura, fue castigado por las autoridades del hipódromo de Keeneland. Según la resolución el hecho ocurrió el sábado 11 de abril en la jornada de la disputa de la última prueba preparatoria para el Kentucky Derby (G1).

Keeneland: Suspende a Kimura en la jornada del Lexington Stakes (G3)

Esa tarde Kazushi Kimura, se llevó los honores en el Lexington Stakes (G3) con una bolsa de $400.000, con el ejemplar Trendsetter que lanzó una poderosa atropellada por centro de cancha, para llevar al presentado por Ben Colebrook al parque de vencedores, tras detener el cronómetro en 1:44.2 (104.2 segundos) para 1,700 metros.

Sin embargo, la Corporación de Carreras de Caballos y Juegos de Kentucky (KHRG) ha suspendido a Kazushi Kimura por tres días de carreras debido a su actuación en la octava carrera en Keeneland el 11 de abril de 2026. Cumplirá la suspensión los días 22, 23 y 24 de abril.

El fallo establece que Kimura estuvo representado en una audiencia con la Junta de Comisarios, que sancionó al jinete por "disminuir la velocidad de su montura al acercarse a la meta sin causa justificada".

Detalles del fallo para la suspensión

En la octava carrera en Keeneland el 11 de abril, Kimura terminó segundo por una cabeza a bordo de Belle, entrenada por Kevin Attard. En la repetición, se puede ver a Kimura levantándose brevemente de los estribos tras cruzar la primera línea de meta en el poste dieciséis, antes de reanudar la monta.

La primera línea de meta en Keeneland se utiliza principalmente para carreras de 1 1/16 millas en la pista principal.

Kimura tiene compromisos de monta en Santa Anita Park en Arcadia, California, esta semana. Los dos primeros días de su suspensión, el miércoles 22 y el jueves 23 de abril, son días de carrera en Keeneland, pero días sin carreras en Santa Anita.