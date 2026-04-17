William Mott por el 1-2 en el Ben Ali Stakes G3 el sábado en Keeneland

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Este sábado continuará el meeting de Keeneland en su tercera semana con una agenda de 11 pruebas en la cuales se disputarán dos clásicos de grado o Graded Stakes como son conocidos en Estados Unidos y uno de ellos será la edición 2026 del Ben Ali Stakes G3 con un premio de $35.000 a repartir.

Estados Unidos: William Mott por el 1-2 en el Ben Ali Stakes G3 en Keeneland

En la novena carrera de la jornada sabatina en el recinto de Lexington se correrá el Stakes más importante de la jornada, al disputarse la edición 2026 del Ben Ali Stakes G3 en recorrido de 1.900 metros en arena para purasangres de cuatro y más años con un premio de $350.000 a repartir.

Dicha prueba tiene una nómina de nueve ejemplares a correr donde el entrenador Hall Of Fame y doble coronado del 2025, William Mott con el ejemplar Sovereingty, presenta a dos ejemplares que parten como principales favoritos para ganar la carrera o comandar la misma por delante de los otros siete contrincantes.

El primero de ellos con el número uno en la gualdrapa, el cuatroañero Stars and Stripes con la monta del panemeño Luis Saez. El hijo de Not This Time parte con un Morning Line de 4-1 para ganar la prueba, viene de ganar un Allowance el pasado 8 de marzo en Oaklawn Park.

Mientras que por puesto de salida número siete, saldrá el cincoañero Batten Down, con la monta del astro francés y doble Eclipse Winner, Flavien Prat con un Morning Line de 2-1. El producto del reciente ascendido “Jefe de Raza”, Tapit, ganó en su última prueba el Overnight Stakes en el mismo recinto de Oaklawn Park.

Los otros ejemplares que están en la prueba son, Awesome Aaron con Joel Rosario en la silla, Tennessee Lamb y Axel Concepción en las riendas, British Isles y John Velázquez en el lomo del ejemplar, San Siro será montado por Tyler Gaffalione, Guns and Glory y Danny Sheehy como conductor, Rattle N Roll y Brian Hernández Jr., y Honor Marie con J.D Ramos.