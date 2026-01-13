Maluma inicia el 2026 con un radical cambio de look ¡Míralo cómo quedó!

Suscríbete a nuestros canales

Maluma, el reggaetonero colombiano, ha vuelto a poner a todos a hablar de su imagen tras despedirse de su barba, la cual se ha convertido en su identidad más icónica.

El 12 de enero, el artista sorprendió a millones al aparecer afeitado por completo en una foto junto a una fan, generando un verdadero terremoto de reacciones en redes sociales.

El antes y después de Maluma que enloqueció a los fans

La foto del intérprete de “Felices los 4” circuló en cuestión de minutos, con comentarios que iban desde “parece más joven” hasta los que aseguraban que, sin barba, “es imposible reconocerlo a primera vista”.

Para muchos seguidores, este Maluma sin vello facial tiene una vibra más fresca y sensual, mientras que otros extrañan ese aire más adulto que su barba otorgaba.

Este no es el primer cambio drástico de look del colombiano a lo largo de su carrera; de hecho, ha experimentado con estilos que van desde melena larga hasta rapados extremos en el pasado, demostrando que no teme jugar con su estética.

¿Moda, sorpresa o estrategia?

Aunque el paisa no ha dado un comunicado oficial explicando su decisión esta vez, el impacto va más allá de lo cosmético. Algunos medios han sugerido que este “lavado de imagen” podría estar vinculado a una nueva etapa creativa, posible nueva música o incluso una gira mundial.

Recordemos que el artista ha ido cambiando constantemente de estilo desde finales de 2024. Primero se cortó la melena, más tarde redujo la barba y ahora se muestra completamente afeitado.