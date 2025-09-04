Grecia Colmenares exuda sensualidad e impacta con su cuerpazo

Suscríbete a nuestros canales

La recordada actriz venezolana Grecia Colmenares se ha llevado toda la atención en las redes sociales, tras postear un vídeo bailando con mucha felicidad y soltura. La criolla que protagonizó la popular novela "Topacio", mostró como luce su silueta y cabello a los 62 años.

Puro sabor

La hermosa rubia compartió el clip en Instagram con sus 191 mil seguidores, como motivación de lo importante que es bailar, moverse y tener siempre energía.

Moviendo las caderas y dando vuelta, es como Colmenares ha impactado al público que la recuerdo por sus grandes personajes en la televisión venezolana.

El vídeo hizo despertar múltiples comentarios de cariño, amor y recuerdo de internautas, que la siguen desde aquella novela que protagonizó junto a Víctor Cámara "Topacio" de 1984, que le dio gran reconocimiento por el mundo.

La artista posteó el video junto a un mensaje agradeciendo a Dios, a la vida y su hijo Gian Franco, que es su gran amor. Además, hoy es abuela de un hermoso pequeñito llamado Luca Brooks, quien llena su vida de gran felicidad.

Gran mensaje

“Grecia Colmenares actriz y Dios mi vida es paz. Mis fans gracias por tanto amor”, escribió en la publicación.

Aunque vive en Italia desde hace muchos años, Grecia se mantiene muy activa en redes sociales compartiendo fotos familiares y recuerdos en la época de oro de la televisión nacional, en la que realizó grandes producciones como “Sangre Azul”, “Estefanía” y “Tormento”.