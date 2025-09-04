El robo de toda Venezuela: Te contamos por qué está yegua tiene las de ganar en la cuarta válida del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Se viene la última tanda de carreras del año. La trigésima cuarta reunión de la temporada se disputará este domingo 24 de agosto en el hipódromo La Rinconada. Este evento promete ser uno de los más emocionantes y llenos de adrenalina del año, donde la pasión por el hipismo se sentirá en cada curva de la pista.

La jornada tiene una programación de 12 competencias, que no incluye evento selectivo.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 Datos hípicos

La décima del programa, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

Para este lote participa la castaña Enigma (número 3), repite la monta del jinete profesional Aldry Siso bajo la preparación de Eliécer Gómez para los colores del Stud Nueva Cua Racing Stable.

Asimismo, su última competencia en la pista de Coche fue el 17 de agosto del presente año, pues llegó cuarta a 3 3/4 cuerpos de la ganadora Colder Weather (USA).

Se espera que para esta cuarta válida del día domingo 07 de septiembre, Enigma pueda buscar sorprender con un nuevo triunfo de la presente temporada en la óvalo caraqueño.