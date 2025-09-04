Jean Carlo Simancas e Hilda Abrahamz vuelven a trabajar juntos a 30 años de “Ka Ina” (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 6 de septiembre y el domingo 7, en el Centro Cultural Chacao se vivirá un esperado reencuentro: Jean Carlo Simancas e Hilda Abrahamz se unen para presentar “Inocentemente Infiel”, una obra que también viajará a la ciudad de Valencia el 12 del mismo mes.

Esta pieza, sigue las aventuras de un hombre que con una vida matrimonial perfecta, cae en el oscuro mundo de la infidelidad por “buscar nuevas experiencias”.

Jean Carlo Simancas no solo funge como protagonista en esta historia sino que además, dirige esta versión de la obra original de Neil Simon, en la que cuentan con la actuación especial de Grecia Augusta Rodríguez.

"Inocentemente Infiel" con Jean Carlo e Hilda

Para el primer actor, este montaje significa un sueño que, con mucho trabajo, ha logrado llevar a cabo. “Hemos logrado hacer un trabajo integrado donde tuviéramos tiempo de analizar los personajes y a divertirnos mucho para llevarle a la gente lo mejor de nosotros”.

Por su parte, Abrahamz elogió el trabajo de su compañero. “Estoy súper complacida de estar aquí haciendo teatro. Es muy rico porque te dirige (Jean Carlo) pero al mismo tiempo te permite desarrollar tu idea o visión del personaje”, expresó.

Un reencuentro que aceleró su corazón

En Instagram, la eterna Maniña Yerichana admitió haber sentido un “fuerte latido en su corazón” cuando se reencontró con Simancas, quien fue su pareja en la recordada novela “Ka Ina”.

“Para mí Maniña fue un personaje muy difícil y encontré en Jean Carlo alguien que me fue llevando, entonces yo le agradezco de verdad y eso no lo olvido”, enfatizó Hilda.

¡Mira el video y disfruta de toda esta entrevista exclusiva!