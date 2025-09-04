El rechazo que sufrió Víctor Drija por parte de J Balvin

Suscríbete a nuestros canales

En un nuevo capítulo del podcast “Estos También”, el cantante venezolano Víctor Drija fue el invitado especial; el espacio sirvió para que el artista revelara una colaboración deseada que nunca vio la luz.

La charla se dio para que el intérprete de “Un, dos, tres” hablara de cómo funciona los intereses dentro de la industria musical, resaltando que todo es un “negocio”. Por mucho tiempo, Víctor estuvo detrás de J Balvin para una colaboración acordada.

Sin embargo, luego de mucho tiempo el venezolano se comunicó con el cantante colombiano para poner manos a la obra en el estudio de grabación, a lo que J Balvin se negó rotundamente a lanzar música con Víctor Drija.

El motivo por el J Balvin rechazó a Víctor Drija

A pesar de la negativa de colaborar, hubo un motivo mayor por el cual el intérprete de “Mi gente” dijo que no. De acuerdo al relato del también actor, Balvin tenía una colaboración en puerta con Justin Bieber que se iba a estrenar en dos meses.

El colombiano no podía cerrar ningún otro tipo de negocio con otro artista hasta el lanzamiento del tema. Para el internacional, fue todo un acierto puesto que el featuring de “Sorry”, le abrió más oportunidades en el mercado alrededor del mundo.

Por su parte, Víctor Drija confesó que se puso como un niño “malcriado” por el rechazo.