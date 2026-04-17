¡Impacto en Ocala! Un hijo de Flightline se vende por 10.5 millones de dólares

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Este viernes 17 de abril, el hipismo estadounidense es testigo de un hito histórico. Un potro de dos años, descendiente del campeón invicto Flightline, fue subastado en la Ocala Breeders’ Sales (OBS) de Florida por un precio final de 10.5 millones de dólares.

La asombrosa cifra, que dejó atónitos a los asistentes, corresponde al ejemplar identificado como HIP 1056. Se trata de un macho castaño nacido el 29 de abril de 2024, producto del cruce entre el ganador de la Breeders’ Cup Classic (G1) y la yegua madre Lucrezia, una hija del multicampeón semental Into Mischief.

El comprador del potro de los 10 millones

Quien finalmente se adjudicó esta valiosa pieza es el magnate de origen saudí Amr Zedan. A través de su divisa, Zedan Racing Stables LLC, el propietario ha conquistado importantes eventos del calendario hípico en Estados Unidos y se ha caracterizado por adquirir purasangres de alto valor.

Este hijo de Flightline detuvo el cronómetro en un impresionante tiempo de 9.3 segundos para los 200 metros (un furlong) durante el tradicional Under Tack Show (Show de Briseos) el pasado sábado 12 de abril. Dicha exhibición despertó un interés masivo que culminó este viernes, en el cuarto día de las subastas de primavera para ejemplares de dos años en entrenamiento.

El potro fue consignado por Hartley / DeRenzo Thoroughbreds LLC, agentes que también vendieron este miércoles a una hija de Jackie’s Warrior por 2.3 millones de dólares. Este récord invita a rememorar los casos más exorbitantes en la historia de las subastas.

Un lugar en la historia

El récord histórico de ventas para un purasangre en subasta pública lo ostenta el recordado The Green Monkey, vendido en 2006 por 16 millones de dólares en Fasig-Tipton Calder y consignado también por Hartley / DeRenzo Thoroughbreds LLC.

Con este resultado, el hijo de Flightline se ubica ahora en el cuarto puesto de la lista de todos los tiempos, superado únicamente por:

The Green Monkey ($16 millones en 2006). Seattle Dancer ($13.1 millones en 1984). Meydan City ($11.7 millones en 2006).

Actualmente, Flightline (Tapit en Feathered) cumple funciones como semental en Lane’s End Farm (Versailles, Kentucky). Para la presente temporada de monta, el costo de su servicio se mantiene en 125,000 dólares.