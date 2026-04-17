Clásico Blondy: El curioso origen del nombre de esta yegua que sorprendió con su victoria en La Rinconada

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La edición número 15 del Clásico Blondy se realiza este domingo 19 de abril como parte de la programación de la décima séptima reunión a la altura de la novena carrera, cuarta válida para el tradicional juego del 5y6 Nacional, con la hora de la partida de 4:45 de la tarde.

El llamado es para yeguas de cuatro y más años, en distancia de 2.100 metros, además de la bolsa de premio de $130.000 a repartir.

Primera ganadora: Clásico Blondy Datos Hípicos

Esta selectiva se creó en el año 2008 con el fin de honrar la memoria de la inolvidable Blondy, recordada por su nobleza y corazón inmenso, grabó un hito histórico al convertirse en la tercera ganadora de la Triple Corona de su sexo en Venezuela.

Su capacidad corredora la posicionó entre las yeguas más dominantes de su época, mérito que hoy justifica este evento de Grado III.

En aquella primera edición de la mencionada selectiva disputada el día domingo 13 de abril de ese año 2008, la yegua Miss Venezuela (llevaba el número 1 en la gualdrapa) consiguió la victoria, con la monta del jinete Leonel Reyes Ramos (quien actualmente cumple campaña en los Estados Unidos) y presentada por Riccardo D’Angelo, pues defendió con los colores del Stud Gran Will y San Gabriel, el cual dejó crono de 118 segundos exactos para la antigua distancia de 1.900 metros.

La yegua Miss Venezuela. Foto: José Antonio Aray.

Jinete Leonel Reyes Ramos en el lomo de Miss Venezuela. Foto: José Antonio Aray.

Foto: José Antonio Aray.

Cabe destacar que el nombre de la primera ganadora del Clásico Blondy se debe a una de las franquicias del país con mayor reconocimiento internacional, por tanto goza de reputación mundial por la integridad y belleza de sus ganadoras, así como por su éxito en concursos internacionales.