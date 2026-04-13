Miss Grand Venezuela se prepara para una noche final llena de brillo

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Todo está listo para una nueva edición del Miss Grand Venezuela bajo la directiva de Jacqueline Aguilera que se celebrará el próximo 29 de abril en el Centro Cultural Chacao y será transmitido por Canal-i.

En un encuentro con los medios de comunicación donde Meridiano fuer cordialmente invitado, la organización reveló las sorpresas para la gala final con la partición de la presentadora Silvana Continanza, Nariman Battikha, Adriana Pérez, Andrína Álvarez, Roy Moreno y Ronald Sanoja.

Se desarrollará una Gala Preliminar el 28 de abril a través de las pantallas de Canal-i con la participación de las 24 candidatas del certamen nacional bajo la lupa de Osmel Sousa y con la conducción de Nariman Battikha y Adriana Pérez.

Además, se unen, Josué Benjamín, el niño prodigio de la escultura, y Javier Mesías, talento venezolano desde Petare. La ceremonia contará con un sentido homenaje al diseñador venezolano Enger Luces.

Formato de selección

Para esta nueva edición el formato será dinámico, distinto a los años anteriores. De las 24 representantes, solo la mitad continuará en competencia en el primer corte de la noche. Se estableció de la siguiente manera.

Top 12

Top 7

Top 3

Cabe destacar que del top final se elegirá a la ganadora para representar a Venezuela en el Miss Grand International, y las dos restantes serán cada una primera finalista, mientas que, las cuatro restantes del top 7, todas portarán la banda de segunda finalista, rompiendo por completo con lo tradicional.

Todas las finalistas podrán optar para ser reina en las franquicias de Miss Charm, Reina Internacional del Café, Reina Hispanoamericana y otras más.

Sthefany Gutiérrez al Miss Grand All Star

En la primera edición del Miss Grand All Star, Sthefany Gutiérrez será la representante de Venezuela, siendo el regreso triunfal de una veterana en los certámenes.

La Organización Miss Grand Venezuela hizo oficial el anuncio durante la rueda de prensa luego de especulaciones en redes sociales.

En el año 2018 se consagró como 2da finalista del Miss Universo, con una puesta en escena única, llena de energía y mucha actitud, en especial en el desfile de traje de baño.

Gutiérrez tiene un bebé llamado Jorge André, nacido en diciembre del 2024, fruto de su relación con Jorge Silva Cardona.