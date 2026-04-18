Asi quedaron los resultados del sábado en Valencia 18-04-2026

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El Hipódromo Nacional de Valencia tuvo la tarde de este sábado 18 de abril, la celebración de la reunión número diez de la temporada 2026 con una programación de ocho carreras, donde en las no válidas se disputó la Copa Climalba para yeguas maduras en 1.800 metros donde obtuvo la victoria Lady Rossy con Francisco Quevedo en el lomo y presentada por Alexis Benitez, y el juego del 5y6 nacional se corrió desde la tercera carrera de la agenda.

La Rinconada: Ganadores del sábado en Valencia y resultados

Con su victoria en la Copa Climalba, el jockey profesional Francisco Quevedo se erige como el más destacado de la jornada, entre los látigos este sábado, donde ninguno llegó a duplicar, y donde se le hace la mención de honor al entrenador Luis Carrero, quien logra su primer triunfo como entrenador de purasangres de carreras con el ejemplar North Music en la primera válida del 5y6 nacional.

El juego del 5y6 nacional logró otra semana de récord y recuperar el terreno perdido de la semana nueve y se acercó a los 80 millones de bolívares, al lograr recaudar un monto sellado de Bs. 78.408.440,00, mientras que a nivel de los cuadros ganadores, tras un par de sorpresas, solo hubo tres cuadros ganadores con los seis caballos de la fama, y cada uno se lleva Bs. Bs. 14.150.586,74, lo que indica al cambio oficial, más de $29.000 para cada uno de los tres cuadros que acertaron los seis de la fama.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68'1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Legionaria (1) 53 Carlos Brito 136,38 2 Another Legacy (2) 56 E. Graciel - 3 Nice Time (6) 52 E. Guedez - 4 My Unflagging Mate (3) 55 O. Medina - 5 Pluma Blanca (5) 55 F.J. Garcìa -

Entrenador:Alejandro Ortiz. Ganador: 136,38 Places: 138,26 y 247,33. Exacta: 440,29. Trifecta: 1.219,53. Superfecta: 5.486,30.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:118'4

COPA CLIMALBA

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Lady Rossy (6) 54 Francisco Quevedo 110,00 2 Brianna (2) 53 Y.D.Coa - 3 Snow Sensations (1) 53 J. Lugo - 4 Chipis Time (5) 53 Ale Briceño - 5 Flecha Montón (4) 55 O Guedez. -

Entrenador:Alexis Benitez. Ganador: 110,00 Places: 110,00 y 532,55. Exacta: 993,67. Trifecta: 1.788,70. Superfecta: 2.086,85.

PRIMERA VÀLIDA - DISTANCIA: 1.400 MTS - TPO:88'2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 North Music (4) 53 José Tuarez 261,07 2 Cassiusclay (8) 54 Ale. Briceño - 3 Strength Roma (1) 54 F.J. García - 4 Work Time (6) 54 A. Finol - 5 Big Tito (2) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Luis Carrero. Ganador:261,07 Places: 297,34 y 114,11. Exacta: 855,50. Trifecta: 944,47. Superfecta: 927,28.

SEGUNDA VÀLIDA: - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:89,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 LloydMcclendon (8) 53 Fernando José García 4.471,47 2 Chiefsttar (2) 54 O. Guedez - 3 Indian Wells (8) 53 L. Funez Jr. - 4 Gran Despertar (3) 54 A. Finol - 5 El de Alvaro (4) 53 E. Guedez -

Entrenador:Jimmy Silva. Ganador: 4.471,47. Places: 486,72 y 152,43. Exacta: 8.303,11. Trifecta: 20.421,31. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 9.278,94. Pool de 4: 6.580,73. Doble Perfecta: Sin Aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:78'4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Oriana Trevisson (8) 53 Jonas Rijo 2.423,62 2 La Suprema (1) 53 J. Coa - 3 Reina Duquesa (5) 53 F.J.García - 4 Money Cleaner (2) 53 J. Moreno - 5 Dulce Abril (5) 55 J.D. Calicho -

Entrenador: Juan Landines. Ganador: 2.423,62. Places: 254,59 y 383,03. Exacta: 6.037,47. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: 6.296,23

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:87'4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Animal Jungle (6) 52 Oliver Medina 174,36 2 Dexter Jr. (2) 53 O. Guedez - 3 Skydive (5) 54 Os. Martínez - 4 Stockton (8) 54 A. Finol - 5 RalfCristopher (3) 54,5 Ale. Briceño -

Entrenador:Henfrick Alayong Ganador:174,36 Places: 110,86 y 226,17. Exacta: 527,51. Trifecta: 1.418,09. Superfecta: 6.462,65.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75'4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mateo of Boston (6) 50 Rafel Osorio 425,02 2 The Isaac (4) 53,5 Ale. Briceño - 3 Strength Arnor (7) 54,5 O. Medina - 4 Mr. Bolinge (3) 56 Os. Martínez - 5 El Gran Yayo (5) 51 L. Funez Jr. -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 425,02. Places: 307,16 y 248,18. Exacta: 2.789,58. Trifecta: 12.786,70. Superfecta: 22.616,72.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:76'1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Queen of South (9) 55 Osís Martínez 311,42 2 Marie Curie (10) 55 J.G.Hernández - 3 Pintada (6) 55 A. Finol - 4 Sweet Genesis (5) 53 F. Quevedo - 5 La de Nino (11) 55 J. Lugo -

Entrenador:Renny Verastegui. Ganador: 311,42. Places: 281,56 y 203,54. Exacta: 2.657,56. Trifecta: 9.742,54. Superfecta: 29.684,13. Triple Apuesta: 7.136,07. Super Pool de 4: 184.458,33. Doble Perfecta: 4.407,38. 5y6 nacional *5* (228). Bs. 48.271,97. 5y6 nacional *6* (3) Bs. 14.150.586,74. Loto Hípico: 4.917,99.