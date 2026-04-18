HINAVA se acerca a los 80 millones de bolívares en el monto sellado del 5y6

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Con una previa de dos carreras no válidas en donde, en una de las cuales, se disputó la edición 2026 de la Copa Climalba para yeguas maduras en recorrido de 1.800 metros, este sábado el Hipódromo Nacional de Valencia ve realizar la décima reunión hípica de la temporada actual y el juego del 5y6 nacional como presente incólume.

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La yegua Legionaria con su victoria en la primera carrera sabatina, abrió la jornada de pruebas de la décima reunión del calendario turfístico del óvalo de Cabriales, bajo la monta del jockey Carlos Brito y presentada por Alejandro Ortiz. En tiempo de 68’1 para los 1.100 metros de la competencia.

Luego en la segunda no válida se corrió la edición 2026 de la Copa Climalba, donde la madura de siete años, Lady Rossy alcanzó su tercera victoria consecutiva del año de cuatro presentaciones que ha cumplido, siempre con la monta de Francisco Quevedo y presentada por Alexis Benitez.

Mientras, que en el inicio del juego del 5y6 nacional, la victoria fue para el purasangre North Music reservada para jockeys que hacen vida en el recinto valenciano y contó con la monta de Jorge Tuarez y presentado por Luis Carrero en su primer triunfo como entrenador de purasangres.

El monto recaudado para el juego del 5y6 nacional en la décima reunión del calendario hípico nacional, fue un total de Bs.78.408.440,00 de los cuales se repartirán entre los ganadores con seis, un monto de Bs.42.880.557,60 y para los ganadores con cinco, se entregarán Bs. 11.117.181,60.