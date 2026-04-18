Lady Rossy mantiene su racha triunfadora en Valencia en la Copa Climalba

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La tarde de este sábado 18 de abril de cumple una nueva reunión de la temporada 2026 en el hipódromo Nacional de Valencia con una programación de ocho carreras donde se disputó una nueva edición de la Copa Climalba para yeguas maduras en recorrido de 1.800 metros.

La Rinconada: Lady Rossy mantiene racha ganadora en la Copa Climalba

La yegua de siete años Lady Rossy consiguió la tarde de este sábado su tercera victoria de manera consecutiva al quedarse con la edición 2026 de la Copa Climalba sobre medio cuerpo de ventaja de Brianna que le dio pelea a lo largo de casi toda la competencia.

Los parciales de la competencia fueron marcados en, 24’3 en los primeros 400 metros, 50’4 en la media milla 76’4 para los 1,200 metros y la milla en 105 exactos y terminar la prueba con un tiempo oficial de 118’4.

Lady Rossy fue conducida por el jockey profesional Francisco Quevedo y presentada por Alexis Benitez, fue segundada por Brianna, llevada por Yoalber Daniel Coa, y Snow Sensation de tercera con Jaime Lugo en la silla, cerraron pizarra Chipis Time con Alejandro Briceño en la monta y Flecha Montón y Omar Guedez en la silla.

Es la tercera victoria en cuatro presentaciones en el año para la hija de Miner’s Lamp la cual se perfila como la nueva reina de la pista en el óvalo del Cabriales.