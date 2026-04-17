La Rinconada: Datos de Última Hora para el 19-04-2026

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La Rinconada recibe a la afición este domingo en su décima séptima reunión del primer meeting con un total de 1 competencias, que incluyen dos eventos de corte selectivos a celebrarse dentro de las válidas del 5y6 nacional y uno de ellos, es el más longevo del turf nacional, el Clásico Internacional Presidente de la República GI en su edición 105.

La Rinconada: Datos de última Hora para la reunión 17 en La Rinconada por Meridiano.net

El foco de atención se trasladará luego al 5y6 nacional, sistema de apuestas que comenzará en la sexta carrera y que, por la paridad de sus lotes, asegura una jornada de alta intensidad y atractivos premios.

Este domingo 19 de abril juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 3:30 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

1 carrera: Invader (3), First Time (5), Abu Pepe (2).

2 carrera: Inalcanzable (5), Super Lussiano (7), Soy Sabanero (1).

3 carrera: Magneto (1), Egiogbe (USA) (9), Louis The Duke (2)

4 carrera: Chimpolera (1), Encantadora (8), Supreme Legacy (5).

5 carrera: Bellsonhershoes (USA) (5), Castana Power (USA) (8), Mora Linda (1).

6 carrera: Tinta Fina (7), Kalsa (3), Toda una Rubia (5).

7 carrera: Chiquinquireña (PAN) (4), Star Plus (9), Mia Ragazza (1).

8 carrera: Rozagante (USA) (8), Odín (10), Noah (4).

9 carrera: Marakovits (2), Hayes Bays (USA) (3), Quality Princess (1).

10 carrera: Lured Away (USA) (1), Preposition (USA) (4). Gran Yaco (USA) (8),

11 carrera: Flecha Veloz (9), Willy Nilly (USA) (6), Grande Goaia (4).

Linea: Rozagante (USA) (8)

Dato: Lured Away (USA) (1).

Buen Dividendo: Toda Una Rubia (5).