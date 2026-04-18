Más de $29.000 para los cuadros ganadores del 5y6 este sábado en Valencia

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La tarde de este sábado 18 de abril se celebró la reunión número diez de la temporada 2026 en el Hipódromo Nacional de Valencia con una agenda de ocho carreras, donde se disputó una nueva edición de la Copa Climalba, la cual fue ganada por la yegua Lady Rossy con Francisco Quevedo en el lomo de la misma.

La Rinconada: Cuadros del 5y6 nacional en Valencia

La primera de las válidas de la tarde de este sábado la ganó el ejemplar North Music, el cual fue presentado por primera vez por Luis Carrero con la monta de José Tuarez, el cual pagó un dividendo de 281,07 a ganador.

En la segunda válida comenzarían las sorpresas con el triunfo de LloydMcclendon con Fernando José García en el lomo del ejemplar y presentado por Jimmy Silva, el cual dejó un astronómico monto a ganador de Bs.4.471,47 para ser el mejor de la tarde de carreras.

Luego, en la tercera válida le tocó sorprender a la yegua Orianna Trevisson con el entrenador Juan Landines y la conducción de Jonas Rijo, la cual generó un dividendo de Bs.2.423,62 a ganador, en la cuarta del 5y6, el triunfo sería para Animal Jungle del trainer Henfrick Alayong y la monta del aprendiz sensación Oliver Medina.

La quinta del juego de las mayorías se la quedó el ejemplar Mateo of Boston, pensionado de Juan Carlos Pérez Pérez y la silla de Rafael Osorio, el cual generó 425, 02 a ganador, mientras que las carreras de los acumulados, la victoria fue para la yegua Queen of South con Osís Martínez en el lomo y entrenada por Renny Verastegui, la cual pagó 311,42 a ganador.

Los altos dividendos de la jornada, provocaron que solo hubo tres cuadros ganadores con 6 ejemplares y cada uno se llevó la bicoca de Bs 14.150.586,74, lo que serían al cambio oficial más de $29.000 para cada uno de los ganadores, mientras que los cuadros con cinco caballos fueron un total de 228, y cada uno se lleva Bs.48.271,97