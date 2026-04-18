Samy Camacho con siete victorias en dos días y es líder del Royal Palm Meet

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El jockey profesional venezolano Samy Camacho mantuvo la racha ganadora que inicio la tarde del viernes y este sábado sumó cuatro victorias más a su cuenta personal en el Royal Palm Meet de Gulfstream Park y tomó en solitario el liderato del meeting en el óvalo de Hallandale Beach.

Estados Unidos: Samy Camacho con poker de victorias es líder del Royal Palm Meet

El jockey venezolano Samy Camacho continuó con su racha de victorias en la primera carrera de este sábado en un Claiming de $33.000 con el ejemplar Americandreammaker de la trainer Michelle Hemmingway en recorrido de 1:41.78 para los 1.700 metros en grama, donde dejó dividendos de $8.80 a ganador, $4.60 el place y $ 3.00 el show.

Continuaría la racha en la segunda prueba de este sábado con Swamp Fox en un Maiden Claiming de $28.500 en distancia de 1.670 metros donde triunfaría en tiempo de 1:41.89 en dupla con Phillip Antonacci y marcaría dividendos de $6.80, $4.20 y $3.60 respectivamente.

El triplete lo alcanzaría en la décima carrera del programa sabatino en Hallandale Beach por medio de Runaway Diva, en un Handicap de $75.000 en recorrido de 1.600 metros en la arena, donde dejó un tiempo oficial de 1:36.90 y generó pagos de $10.00 a ganador, $3.60 el place y $2.40 el show.

Por último, en la onceava y carrera de cierre de la tarde hípica, completaría el poker de triunfos, a través del purasangre Achieve en dupla con el entrenador Mark Casse, con el cual haría los 1.500 metros en grama en un tiempo oficial de 1:27.81 y pagó $3.00 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show.

Camacho suma ocho victorias en sus últimas 20 montas, entre jueves, viernes y sábado y aún le quedan ocho compromisos más de la jornada dominical en el cierre de la tercera semana del Royal Palm Meet, donde ha tomado el liderato de victorias por delante del boricua Miguel Ángel Vásquez.