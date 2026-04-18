Taj Mahal gana de manera impresionante la preparatoria para el Preakness Stakes (G1)

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No hubo oposición para el potro Taj Mahal. El conducido por Sheldon Russell dicta cátedra en la undécima carrera de este sábado 18 de abril en Laurel Park, en recorrido de 1 1/8 millas (sobre arena), prueba denominada Federico Tesio Stakes, considerada como la competencia preparatoria para el Preakness Stakes (G1), que este año se celebrará en ese circuito del estado de Maryland.

Entrenado por Brittany Russell, Taj Mahal gana desde la salida con total superioridad. La prueba de $150,000, que se dio teniendo como punto final la línea de llegada alterna que está más cerca de la primera curva, fue todo un espectáculo, pues el tresañero muestra velocidad y resistencia, que lo posicionan de una vez como rival a considerar para la denominada joya del medio.

Taj Mahal da espectáculo en el Federico Tesio

Con posición de salida desde la gatera 10, Taj Mahal fue rápidamente a la delantera sin dar ningún tipo de ventajas. Con fraccionales de 23.93 en los primeros 400 metros y 47.80 para la media milla, durante la primera curva y parte de la recta lejana, dejaba ventaja superior a los 10 cuerpos.

Su andar victorioso sigue en el codo final con un tercer tiempo de 1:14.30, a la altura de los 700 metros parecía que sería rebasado, pues Volendam con Mychel Sánchez se acercó bastante, al mismo tiempo que Taj Mahal disminuía su diferencia. Pero, en los 500 finales volvió a despegarse de sus enemigos.

El tramo de la recta final fue todo para Taj Mahal. En los 300 metros decisivos mantuvo la ventaja y ante la falta de energía de los contendientes, pasó la milla en 1:40.02 para terminar con una diferencia aproximada de 7 cuerpos, en crono final de 1:52.92. Wild Warrior, Let’s Go Lando y Volendam, completan la Superfecta.

Taj Mahal nació y fue criado en Florida por el Vegso Racing Stable y defiende los colores de la amplia sociedad entre SF Racing, LLC, Starlight Racing, Madaket Stables, LLC, Stonestreet Stables, LLC, Bashor Racing, LLC, Determined Stables, Golconda Stable, Waves Edge Capital, LLC y Catherine Donovan. Está invicto en tres salidas.

Para las apuestas, Taj Mahal responde con pagos de $4.40, $3.20 y $2.20. Los dividendos de Wild Warrior fueron de $6.20 y $4.20. El Show de Let’s Go Lando es de $3.20. El ganador de esta prueba entra automáticamente a competir en el Preakness Stakes (G1).