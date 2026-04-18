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Animador venezolano se prepara para legar al altar: “Estoy viviendo un sueño”

Después de cuatro años de noviazgo, la pareja estopa lista para dar el siguiente paso ante Dios 

Por

Kleimar Reina
Viernes, 17 de abril de 2026 a las 09:47 pm
Animador venezolano se prepara para legar al altar: “Estoy viviendo un sueño”
Gabriel Coronel y Daniela Ospina / Cortesía
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Con mucha emoción el animador venezolano Gabriel Coronel está listo para vivir una nueva etapa de su vida con Daniela Ospina. En los próximos días la pareja llegará al altar después de cuatro años de relación y un hijo.

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Previo al matrimonio, Gabriel y Daniela celebraron una antesala de su boda en Medellín con la compañía de sus seres queridos, entre ellos familiares y amigos. La velada quedó retratada en las historias de Instagram, donde se aprecia el ambiente de júbilo de los novios e invitados.

Todo apunta a que será este fin de semana que se lleve a cabo la ceremonia eclesiástica, sin embargo, no existe una declaración oficial de los protagonistas.

Postales que enamora

Por medio de su cuenta personal en la red social de la camarita, el presentador de Telemundo compartió un carrusel de fotografías con la modelo.

Ella optó por un vestido blanco en su totalidad del diseñador venezolano Efraín Mogollón y un look fresco para la ocasión. Por otra parte, él apostó por un traje negro con brillo y su estilismo característico.

“Ayer empezó a tomar forma todo esto que soñamos. Emociones, ilusión y esa felicidad que nos confirma que la mejor elección es estar juntos. Ya se siente…”, escribió la colombia en la descripción.

Además, en un contacto con el programa "En Casa con Telemundo", Gabriel Coronel no pudo guardar su felicidad por la boda que se avecina. “Estoy viviendo un sueño”, dijo con alegría. 

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