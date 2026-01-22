Animador venezolano vivió momentos de angustia con su hijo

Suscríbete a nuestros canales

El presentador de Telemundo, Gabriel Coronel vivió uno de los momentos más angustiante de su vida con su pequeño Lorenzo de 2 añitos, cuando por una travesura se cayó, causando un leve raspón en el mentol.

Por medio de redes sociales, los padres de la criatura alarmaron a todos sus seguidores con una imagen del nene con el mentol con sangre, lo que generó preguntas sobre cómo y dónde se produjo el incidente.

“Hay cosas para las cuales uno como mamá no está preparada y es evitar los pequeños accidentes, hoy me tocó uno, pero todo bien”, escribió en la fotografía Daniela Ospina, madre de Lorenzo.

¿Cómo se encuentra el pequeño?

El hijo del animador venezolano sufrió un accidente casero en su patineta, cuando cayó y se lastimó el mentol al punto de tener que ser llevado al médico para sanarlo. Afortunadamente, no necesitó sutura, solo una limpieza en la zona afectada para luego regresar a casa con sus padres.

“Gracias a todos por preguntar, al final le duele más a uno que a ellos son tan pero tan fuertes, pues obviamente fue con su patineta, lo llevé igual al médico no fue tan profunda para puntos, le pusiera media mentón y pega. Regresamos a la casa y como si nada”, comentó en otra historia.

Además, agradeció a todos por estar pendiente de su hijo a través de mensajes en sus redes sociales.

Gabriel Coronel conquista la pantalla de Telemundo

Tras su salida de Venezuela, Gabriel Coronel ha logrado tener una carrera destacada en televisión internacional, siendo Telemundo la casa que le dio una de las mayores oportunidades en su vida laboral.

La cadena televisiva confirmó al presentador venezolano como parte del equipo de “En casa con Telemundo”, el programa de variedades que se transmite de lunes a viernes, en horas de la tarde, y que se ha convertido en uno de los favoritos del público latino.