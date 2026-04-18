Gloria y fortuna: El botín económico del campeón de la Copa del Rey

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La final de la Copa del Rey en La Cartuja no solo puso en juego el trofeo más antiguo de España, sino también una jugosa recompensa financiera que alivia las arcas de la real Sociedad. En un fútbol donde cada detalle cuenta, el éxito deportivo viene acompañado de un respaldo económico que permite a los clubes planificar con mayor holgura su próxima temporada.

El reparto de la bolsa

Para esta edición de 2026, la Real Sociedad se embolsará una cifra estimada de 2.5 millones de euros. Este monto es el resultado de la suma de varios conceptos clave:

Premio por mérito deportivo: La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) otorga una cantidad fija por ir superando rondas, alcanzando su pico máximo para el equipo que levanta el trofeo. Derechos de televisión: Gran parte de los ingresos provienen del nuevo contrato de comercialización de los derechos audiovisuales, donde el campeón se lleva el porcentaje más alto de la tarta destinada a la participación y resultados. Bonus por competiciones: Ser campeón garantiza el billete para la Supercopa de España, evento que asegura ingresos adicionales por participación en el corto plazo.

Una experiencia multiplataforma por Meridiano

El desenlace de esta vibrante competición, marcada por récords históricos y un nivel técnico envidiable, llegó a cada rincón de Venezuela gracias a la cobertura total del equipo de Meridiano.

La pasión de la Copa del Rey se vivió intensamente a través de la pantalla de Meridiano Televisión, donde los especialistas llevaron el análisis minuto a minuto de las acciones en Sevilla. Asimismo, toda la multiplataforma mantuvo a la audiencia informada con estadísticas en tiempo real, videos de los goles y el despliegue informativo que caracteriza a la marca líder en deportes.

Aunque para equipos de la talla de la Real Sociedad el valor sentimental y la conexión con la hinchada no tienen precio, los 2.5 millones de euros representan un incentivo vital. Este dinero supone la capacidad de retener figuras o acometer fichajes estratégicos en el mercado de verano, cerrando un círculo de éxito que comenzó con el primer pitido del torneo y culminó con la gloria absoluta bajo el cielo andaluz.