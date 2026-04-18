Liga de Naciones Femenina: Venezuela venció 8-0 a Bolivia

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La Vinotinto femenina sale esta noche otra vez al campo con la misión de volver a la senda del triunfo y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial. Por ende, los especialistas en deporte te mostraremos las incidencias en vivo a través de nuestra plataforma web de su duelo contra Bolivia.

La selección nacional marcha en la cuarta posición con ocho puntos, último cupo del repechaje. Mientras que la oncena del altiplano acumula un solo punto, ubicados en el último lugar de la tabla.

Primer tiempo:

Las criollas no perdieron tiempo y en su primera ocasión de gol, no fallaron, para irse apenas al minuto 3 del encuentro con un tanto de Genésis Flores.

Desde el minuto 8, Bolivia comienza a jugar con 10 jugadoras en cancha, debido a que Ruth Soliz fue expulsada con roja directa luego de una acción revisada por el VAR.

Luego de dos tantos anulados para Venezuela, finalmente el segundo lo anotó Gabriela García tras un centro de Bárbara Olivieri en el tiempo agregado.

En la última jugada del primer tiempo, Bárbara Olivieri marcó el 3-0 tras empalmar de primera un centro que venía desde el tiro de esquina.

Segundo tiempo:

En el complemento siguieron las "chamas" enchufadas y Martinet marcó el cuarto al minuto 52, para ampliar la goleada Vinotinto.

Lourdes "Kika" Moreno anotó la "manito" de Venezuela ante Bolivia al minuto 68.

Martinet extendió la ventaja en la "fiesta" Vinotinto, tras marcar el sexto gol al minuto 75 del encuentro. En el 78,

Bolivia se quedó con nueve futbolistas, luego de una segunda expulsada tras un penalti cometido por Ana Paula Rodríguez. Deyna Castellanos se encargó de marcar el penalti y aumentar la grandiosa goleada de Venezuela ante las altiplanas.

Lourdes "Kika" Moreno anotó el octavo tanto con un golazo desde fuera del área.

Resultado final: Venezuela 8-0 Bolivia.