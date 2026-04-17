NBA: Un LeBron James de récord hace historia con una nueva participación en playoffs

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Los Ángeles Lakers abrirán la primera ronda de los playoffs de la NBA este próximo sábado 18 de abril, cuando se midan a Houston Rockets en un encuentro imperdible. Allí, la presencia de LeBron James será el principal atractivo gracias a la nueva hazaña que está por protagonizar.

El nuevo rey de los playoffs

Y es que desde la mismísima previa del encuentro, King James ya ha hecho historia al convertirse en el tercer jugador en disputar 19 fases de playoffs en el baloncesto estadounidense, igualando de esa manera a dos Salón de la Fama como Karl Malone y John Stockton.

Este hito llega en un momento crucial para él, pues en los cuatro partidos posteriores a su lesión promedió 25,5 puntos, 11 asistencias y 6,8 rebotes. De hecho, su última actuación le valió obtener por vez número 70 el premio al Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste, superando ampliamente Kevin Durant y Amen Thompson.

LeBron James terminó la temporada regular promediando 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes mientras acertaba un 51,5% de sus tiros. Si bien pasó gran parte del año apoyando a Luka Dončić, sus recientes lesiones lo obligaron a volver a ser la opción principal del equipo justo cuando comienzan los playoffs.

Más allá de este nuevo hito, King James también posee los récords de playoffs de todos los tiempos en puntos (8,289), juegos (292), victorias (184), y minutos disputados (12,062). Vale agregar que es segundo en asistencias (2.095), solo por detrás de Magic Johnson.