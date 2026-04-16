NBA Playoffs 2026: Definida la cartelera para el arranque de la primera ronda

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La postemporada levanta el telón con una jornada sabatina que promete emociones fuertes desde el mediodía. El telón se abrirá con el enfrentamiento entre los Toronto Raptors y los Cleveland Cavaliers a la 1:00 PM ET. A este le seguirá un choque de estrategias defensivas cuando los Minnesota Timberwolves visiten a los Denver Nuggets a las 3:30 PM ET.

Para el horario estelar, los Atlanta Hawks buscarán silenciar el Madison Square Garden al enfrentar a los New York Knicks a las 6:00 PM ET. El cierre de la noche estará a cargo de uno de los duelos más esperados: los Houston Rockets recibiendo a unos siempre peligrosos Los Angeles Lakers a las 8:30 PM ET.

Domingo de definiciones y favoritos

La actividad continúa el 19 de abril con la entrada en escena de los principales sembrados. El plato fuerte matutino será el clásico del Este entre los Philadelphia 76ers y los Boston Celtics, quienes saltarán a la duela a la 1:00 PM ET.

La jornada también servirá para definir el destino de los equipos provenientes del Play-In. A las 3:30 PM ET, el equipo que logre quedarse con el octavo sembrado del Oeste se medirá ante el OKC Thunder (ABC), mientras que a las 6:30 PM ET, el octavo sembrado del Este visitará a los Detroit Pistons.

Finalmente, para cerrar el fin de semana inaugural, los Portland Trail Blazers viajarán a San Antonio para verse las caras con los Spurs a las 9:00 PM ET, cerrando una cartelera de ocho encuentros que marcarán el camino hacia el trofeo Larry O'Brien.