Dura sanción para LaMelo Ball: La NBA impone multas tras incidente ante Miami

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La National Basketball Association (NBA) ha enviado un mensaje contundente sobre la conducta dentro y fuera de la cancha. LaMelo Ball, la figura principal de los Charlotte Hornets, ha sido el blanco de dos multas significativas tras los incidentes ocurridos en el último enfrentamiento de su equipo contra el Miami Heat.

Incidente en la duela: De jugada común a Flagrante

El primer foco de la sanción se originó en una acción física contra el pívot de Miami, Bam Adebayo. Tras revisar el video de la jugada donde Ball hizo tropezar intencionalmente al jugador del Heat, la liga decidió elevar la categoría de la infracción a Falta Flagrante.

Este ajuste reglamentario vino acompañado de una multa de $35,000. Aunque la acción fue considerada peligrosa y antideportiva, la NBA optó por no aplicar una suspensión, permitiendo que Ball permanezca disponible para el esquema de Charlotte en los próximos compromisos, una noticia que trae alivio a la organización a pesar del golpe financiero.

Cuidado con las palabras: Multa por conducta postpartido

La cuenta para el menor de los Ball no terminó en la cancha. Fuentes cercanas a la liga informaron que la NBA impuso una multa adicional de $25,000 debido al uso de lenguaje soez y expresiones inapropiadas durante sus declaraciones a los medios tras el pitazo final.

La liga mantiene una política de tolerancia cero respecto al vocabulario que pueda afectar la imagen pública de la competición, especialmente en plataformas de difusión masiva y conferencias de prensa oficiales.

Impacto en los Hornets

Con un total de $60,000 en penalizaciones, este episodio marca uno de los momentos más tensos en cuanto a disciplina para Ball en lo que va de la temporada 2025-26. Para los Hornets, evitar la suspensión de su base titular es una victoria moral, pero queda claro que la liga mantendrá una vigilancia estrecha sobre el comportamiento del talentoso jugador en las semanas venideras.