Daniel Elbittar rompe el silencio sobre la demanda por fraude inmobiliario

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El actor venezolano Daniel Elbittar hizo pública una demanda por fraude inmobiliario luego de adquirir una propiedad en la Avenida Santa Fe de la Ciudad de México, sin embargo, no ha podido obtener las escrituras del departamento.

En una entrevista para De Primera Mano, el galán de telenovelas fue tajante en decir que solo está defendiendo el patrimonio de su familia. Confirmó que tras comprar el inmueble la entrega se concretó ocho años después.

“El tema está en que estoy básicamente defendiendo mi patrimonio y el de mi familia. Compré un departamento que me entregaron ocho años después y no he podido escriturar, ni mi esposa ni yo, hemos estado pasando por una situación complicada en este sentido y espero que esto se solucione”, compartió.

Reiteró que el pago del departamento se efectuó desde el primer momento del contrato, pero la constructora solamente le da largas y no permite avanzar en el proceso para tener el documento en sus manos.

Daniel Elbittar y su esposa Sabrina Seara sacaron a la luz la demanda luego de no llegar un acuerdo después de más de un en negociaciones.

Deficiencias de la propiedad

El documento de la denuncia detalla las deficiencias en la propiedad como falla constante en los ascensores, cortes de luz, deficiencias en seguridad y problemas en instalaciones hidráulicas.

Los apagones son el resultado de presuntos incumplimientos en el pago del servicio, pese a que el condominio habría cubierto cuotas destinadas a esos servicios.

Además, áreas comunes en la residencia se encuentran inconclusas, por lo que los vecinos no pueden gozar del libre uso de la mismas. El proyecto debió concluir en 2015, pero se postergó por más tiempo.

No obstante, los actores constataron que las dimensiones del departamento no responden a las establecidas en el documento principal. El inmueble fue vendido con una superficie aproximada de 124 metros cuadrados, mientras que el área entregada sería menor, lo que podría representar un perjuicio económico para los compradores.