Copa del Rey: Entrenadores y capitanes del Atlético y la Real Sociedad posan con el trofeo

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego "Cholo" Simeone, afirmó en vísperas de la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad de este sábado 18 de abril en La Cartuja de Sevilla que, tras "lo del martes" con el pase a las semifinales de lal 'Champions' ante el Barcelona, "ahora" están "en la tierra" y saben "lo bonito que es jugar una final".

El argentino destacó en la sala de prensa del Estadio La Cartuja "la gran ilusión de ganar" tanto de "los chicos del Atlético como de los de la Real" ante esta final de la Copa del Rey, que quiso desligarla del "paso muy bonito" que dieron el martes, "como es una semifinal", y que les puso "arriba, pero ahora volvemos a la tierra, que es lo que cuenta, y en la tierra estamos", recalcó.

Este partido usted podrá disfrutarlo en todas las plataformas de Meridiano Televisión, la previa del juego comenzará a la 1:30 pm mientras que el pitazo inicial será las 3:00 pm hora de Venezuela.