Final Copa del Rey 2026: ¿Quién es el favorito en las apuestas entre Atlético y Real Sociedad?

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Este sábado 18 de abril de 2026, el Estadio de La Cartuja se viste de gala para albergar la final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentan en un duelo de alto voltaje donde ambos buscan romper largas sequías en este torneo nacional.

Atlético de Madrid: Entre el cansancio y la gloria

El equipo de Diego Simeone llega a esta final con una mezcla de sensaciones. Por un lado, la euforia de haber alcanzado las semifinales de la Champions League tras una batalla épica contra el Barcelona a mitad de semana. Por otro, el desgaste físico es evidente, habiendo logrado solo una victoria en sus últimos seis compromisos oficiales.

Ofensiva letal : Los "colchoneros" promedian 2.6 goles por partido en esta edición de copa. Antoine Griezmann es su gran referente con 5 tantos en 5 juegos.

El muro defensivo: A pesar del cansancio, el Atlético ha demostrado un juego inteligente a la defensiva que ha sido clave para superar retos complicados como la eliminación del Barcelona en rondas previas.

Real Sociedad: Frescura y ambición txuri-urdin

Para los dirigidos por Pellegrino Matarazzo, ganar la Copa del Rey significaría coronar una temporada de gran crecimiento. A diferencia de su rival, el conjunto de San Sebastián ha disfrutado de un ciclo de preparación semanal, llegando con las piernas frescas tras su último empate 3-3 ante el Alavés.

Solidez táctica : La Real Sociedad apenas concede 0.7 goles por encuentro en este torneo.

Figuras clave: Beñat Turrientes lidera el goleo del equipo en copa con 3 tantos, mientras que Mikel Oyarzabal se mantiene como la principal amenaza ofensiva con 14 goles en la temporada.

Estadísticas H2H y Tendencias

El historial reciente favorece ligeramente a los madrileños con 6 victorias en los últimos 10 choques directos, frente a solo una de la Real Sociedad. Sin embargo, el último duelo de liga terminó en un ajustado 3-2, lo que augura una final sumamente equilibrada. Un dato interesante: en 4 de los últimos 5 partidos de la Real Sociedad se han registrado más de 2.5 goles.

Predicción de MeridianoBet

Aunque el Atlético parte como favorito nominal, el factor físico jugará un papel crucial. Los "txuri-urdines" están motivados y cuentan con la ventaja de haber descansado más días.

Nuestra elección : Real Sociedad Hándicap (+1.5) .

Cuota: -275

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González