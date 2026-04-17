José Francisco D’Angelo busca celebrar un año más de vida con un Stakes en Keeneland

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La tercera semana de acción en el Classic Meet de Keeneland culminará con un programa de nueve carreras el próximo domingo 19 de abril a partir de las 1 de la tarde, (USA y Venezuela), donde el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo buscará sumar un nuevo Stakes a su cuenta personal al participar con dos ejemplares en el Palisades Stakes que se disputará en la octava prueba del programa.

Estados Unidos: “Kikito” D’Angelo por un nuevo Stakes el domingo en Keeneland

La prueba de más importancia de la agenda de carreras del domingo en el óvalo de Lexington será la edición 2026 del Palisades Stakes de $300.000 en recorrido de 1.100 metros en grama para potros de tres años donde hay una nómina de 12 purasangres a correr y dos en lista de espera en caso de retirados previamente.

En dicha prueba, el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, quien esta de cumpleaños este viernes, buscará sumar otra selectiva a su cuenta personal al participar con dos ejemplares en la mencionada selectiva que forma parte de la tarde carreras en Keeneland.

El primero de ellos, irá con el número siete en el lomo, y es Monster con la monta del norteamericano Tyler Gaffalione, el cual cuenta con un Morning Line de 15-1 para el hijo de Leinster en Dienda por Kantharos.

El segundo presentado de D’Angelo en la prueba correrá con el número diez en la gualdrapa y es el tresañero Throckmorton, el cual será guiado por el panameño Luis Sáez y tiene un favoritismo de 6-1, según el portal hípico Equibase.com, para el producto de Caracaro y nieto de Goldencents.

En caso de haber un retirado previo a la carrera, el entrenador venezolano tiene la oportunidad de ver correr en la selectiva a un tercer ejemplar llamado Itza Lock con la monta del astro venezolano Junior Alvarado.