Nacho admite que temió por la vida de Chyno en su momento más delicado de salud

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En una entrevista para el periodista argentino Javier Ceriani, Miguel Ignacio Mendoza conocido como Nacho confesó su temor por la vida de Chyno, su compañero de dúo por casi dos décadas tras atravesar graves problemas de salud que lo alejaron de la música.

"Hubo un momento en que yo ni siquiera sabía si iba a poder tener la oportunidad de abrazarlo de nuevo", reveló nostálgico.

En su momento, la salud de Jesús Alberto Miranda estuvo al borde de la incertidumbre, sin embargo, logró superar aquel episodio delicada. Nacho reconoció que gran parte de su recuperación se debe a la dedicación de su pareja Astrid Falcón.

Nuevo proyecto discográfico

"Los Mackediches" han regresado con su nuevo álbum “Radio Venezuela”, su sexto trabajo discográfico después de una pausa musical.

Para esta propuesta Chyno y Nacho hacen un homenaje sonoro a la identidad venezolana con 19 canciones, entre ellas colaboraciones con artistas destacados como Joaquina, Rawayana, Danny Ocean, Mau y Ricky, Elena Rose, entre otros.

“Radio Venezuela” es un golpe nostálgico a todas las generaciones que crecieron con el dúo. Además, en reúne géneros, desde el joropo llanero hasta el merengue house y el trap.