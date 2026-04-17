Marjorie de Sousa luce radiante en importante portada de revista

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La revista Luxury Trending Magazine se viste de gala al tener en su portada a la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, Marjorie de Sousa.

Luciendo radiante

En redes sociales publicaron la portada oficial, en la que la guapa rubia luce radiante con el cabello recogido, vestido negro y mirando fijamente a la cámara.

La revista destacó la trayectoria que ha tenido Marjorie a lo largo de su carrera profesional, describiéndola con palabras como poder, elegancia y presencia innegable.

De Sousa se encuentra realizando en México una temporada de la popular pieza “Perfume de Gardenia”, en la que brilla con su fuerza para bailar, cantar y actuar al lado de grandes actores como David Zepeda, Cristián de la Fuente, Maribel Guardia, Laura León, entre otros.

Una carrera brillante

“Desde actuaciones agotadas hasta un legado construido en la pasión y la reinvención, ella demuestra que las verdaderas estrellas brillan para siempre”, escribieron en la revista.

El peinado y maquillaje de la sesión de fotos estuvo a cargo de Juan Sousa, quien ha acompañado a la criolla en múltiples ocasiones.