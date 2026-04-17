Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto brasileño y sudamericano

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Una de las más grandes leyendas del baloncesto brasileño y sudamericano, el recordado Oscar Schmidt, ha fallecido este viernes 17 de abril, a los 68 años de edad, según informó su familia.

Por información adelantada por el medio "Lance!", y confirmada por el equipo de prensa del exjugador, se pudo saber que fue internado de emergencia luego de sentir un malestar repentino mientras se encontraba en su casa. Eso sí, las causas de su fallecimiento no fueron divulgadas.

Una leyenda inolvidable en el baloncesto

Oscar Schmidt es, probablemente, el mejor jugador brasileño de todos los tiempos, y sin duda es el que dejó mayor legado. El carioca participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, y fue la gran figura del equipo que se coronó campeón en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, al derrotar a la poderosa selección de Estados Unidos en la Gran Final por la medalla de oro.

Schmidt hizo su carrera principalmente dentro del baloncesto brasileño, pero también llegó a tener pasantías por el baloncesto europeo, al vestir las casacas del Juvecaserta de Italia (entre 1982 y 1990) y del Forum Valladolid (entre 1993 y 1995).

Sin duda, Oscar Schmidt quedará en el recuerdo como uno de los mejores exponentes que ha tenido Sudamérica en el baloncesto, y su legado perdurará por siempre, especialmente dentro de Brasil, en donde sigue siendo una figura sumamente amada.