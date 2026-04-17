NBA: Estos son los juegos de Play-In para la jornada de este 17 de abril

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La jornada del Play-In de la NBA para este viernes 17 de abril presenta duelos decisivos que definirán los últimos clasificados a los playoffs. En la Conferencia Este, equipos como Charlotte Hornets y Orlando Magic se juegan la vida en un partido de eliminación directa, donde el ganador avanzará y el perdedor quedará fuera de la temporada.

Por su parte, en la Conferencia Oeste, el enfrentamiento entre Golden State Warriors y Phoenix Suns promete ser el duelo más atractivos de la jornada. Con figuras de alto nivel en ambos lados, entre ellos Stephen Curry, este duelo representa una última oportunidad para seguir con vida en la lucha por un cupo en la Postemporada, lo que garantiza un juego intenso y con alta presión desde el inicio.

Estos encuentros completan la fase del Play-In, un formato que ha añadido dramatismo y competitividad a la recta final de la temporada regular. Los ganadores se clasificarán como el octavo y último puesto en sus respectivas conferencia, previo a lo que será la primera ronda de los Playoffs.

Juegos para hoy de la NBA: 17 de abril