Warriors y Cavaliers no le ofrecerían un mega contrato a LeBron James

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El futuro de una de las figuras más emblemáticas en la historia del baloncesto profesional, LeBron James, ha tomado un giro inesperado que podría redefinir las dinámicas financieras de la NBA.

Según informes recientes de fuentes cercanas a la liga y analistas de mercado, tanto los Golden State Warriors como los Cleveland Cavaliers han manifestado que, en un eventual escenario de negociación este verano, solo estarían dispuestos a ofrecer al veterano astro la Excepción de Nivel Medio (MLE) o un contrato por el mínimo de veterano.

El Factor Financiero: ¿Un sacrificio por el anillo?

Esta postura marca un hito en la carrera de James, quien ha pasado más de dos décadas percibiendo salarios máximos o cercanos al tope salarial. La decisión de ambas franquicias responde a las estrictas limitaciones impuestas por el nuevo convenio colectivo (CBA) y la proximidad de ambos equipos a los umbrales de impuestos de lujo ("aprons"), lo que restringe drásticamente su flexibilidad financiera para incorporar grandes contratos.

Para la temporada 2026-27, se proyecta que la Excepción de Nivel Medio (Non-Taxpayer MLE) se sitúe en torno a los 15 millones de dólares, mientras que el mínimo para un veterano con más de 10 años de experiencia rondaría los 3.9 millones de dólares.

Comparado con los más de 52 millones de dólares que James percibió en su última campaña con Los Ángeles Lakers, este movimiento representaría un recorte salarial sin precedentes en la historia de la liga para un jugador de su estatus.

Warriors, un candidato muy probable de obtener a LeBron

En Golden State, la posibilidad de unir a LeBron James con Stephen Curry ha sido un tema recurrente de debate. Sin embargo, la gerencia liderada por Mike Dunleavy Jr. parece priorizar la sostenibilidad del núcleo actual y la gestión de activos jóvenes.

Por otro lado, un hipotético regreso a los Cleveland Cavaliers —el tercer capítulo de su historia con Ohio— tendría un cariz más sentimental y estratégico, buscando cerrar su carrera donde todo comenzó, pero bajo condiciones que no hipotequen el desarrollo de talentos como Evan Mobley o Darius Garland.