¿El nuevo rey de la efectividad? La increíble estadística de Humberto Correia en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El primer meeting de la temporada en el hipódromo La Rinconada llegará a su reunión número 17 la tarde del domingo 19 de abril con una programación de 11 carreras a partir de las 1:30 de la tarde donde en el juego del 5y6 nacional, se correrán dos pruebas clásicas, el Blondy GIII para yeguas maduras y la edición del Clásico Presidenta de la República GI 105 en recorrido de 2.400 metros.

La Rinconada: Humberto Correia líder de efectividad con ejemplares favoritos

En la jornada dominical, el entrenador venezolano Humberto Correia participará con cinco ejemplares a correr en distintas previas, incluso la más importante con el importado Preposition (USA) en la selectiva que honrará a la primera mandataria.

A lo largo de las 16 reuniones que se han cumplido en el primer meeting de la temporada 2026 en el óvalo de Coche, Correia ha presentado un total de 29 ejemplares como favoritos en las pruebas no válidas y dentro del 5y6 nacional, de los cuales han ganado un total de 55,1% de efectividad, para ser el más alto de la temporada entre los entrenadores con más de 20 purasangres presentados.

Por su parte, si solo nos concentramos en las carreras que son parte de las válidas del 5y6 nacional, el entrenador criollo aumenta su promedio de efectividad, al tener 12 ejemplares ganadores favoritos de 16 presentados, para un increíble 75% de efectividad entre los entrenadores con más de diez presentados.

Para este domingo, Correia tiene dos ejemplares dentro de las válidas del 5y6 nacional y tres en las no válidas, donde buscará separarse en la igualdad de triunfos con su colega Riccardo D’Angelo y aumentar su porcentaje en la campaña que esta por finalizar.