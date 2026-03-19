Marjorie de Sousa triunfa en su regreso al espectáculo mexicano

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El pasado fin de semana, ante llenos totales en México, Marjorie De Sousa tuvo un debut arrollador en su regreso a la puesta en escena “Perfume de Gardenia”, obra que protagonizó hace 13 años y que hoy retoma con enorme fuerza y madurez artística.

Bajo la producción de Omar Suárez y acompañada de un elenco conformado por grandes estrellas del espectáculo en México, la criolla durante seis funciones completamente sold out, conquistó al público, dejando claro por qué es una de las figuras más queridas y admiradas del espectáculo.

El brillo de Marjorie de Sousa

Sobre el escenario, Marjorie deslumbró no solo por su carisma y presencia escénica, sino también por su elegancia al bailar e interpretar magistralmente canciones populares de la Sonora Santanera, conectando con la audiencia desde el primer momento.

Asimismo, la venezolana demostró su versatilidad para actuar, bailar y cantar logrando conectar magistralmente todos los elementos.

Parte fundamental de este éxito fueron también los impresionantes diseños para Gardenia Peralta exclusivos de Mitzy, creados especialmente para ella, realzando la atmósfera de glamour y sofisticación que caracteriza a “Perfume de Gardenia” y una vez más acompañando a Marjorie.

"Me siento feliz y orgullosa"

La obra registró llenos totales, reflejo de la extraordinaria aceptación del público, que ovacionó de pie tanto el trabajo de la actriz como la producción impecable, a la altura del mejor teatro musical del mundo.

Marjorie contó con la presencia de su familia, que la acompañó en este momento tan importante, ya que justo se cumplían 13 años de su anterior participación en la obra y ahora con una versión, vestuario y música diferentes, pero dispuesta como siempre a conquistar de nuevo al público.

“¡Me siento feliz y orgullosa de pertenecer a este proyecto y de la oportunidad que me da Dios de regresar al teatro y de qué forma, un personaje inolvidable que me ha dado mucho y que disfruto al máximo!”, expresó.

“Gracias al público maravilloso que me apoya y que camina conmigo, nos vemos en ‘Perfume de Gardenia’”, agregó.