Irad Ortiz Jr. gana cuatro y se escapa en la estadística de Keeneland

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Con todo. Esta puede ser la frase perfecta para definir al campeón puertorriqueño Irad Ortiz Jr., que en este “Spring Meet” de Keeneland, está dispuesto a no dar ventaja alguna. En la cartelera del viernes 17 de abril, arranca a todo vapor para despegarse en el primer puesto de la estadística de jinetes.

El orgullo de Trujillo Alto, suma un total de cuatro triunfos en la cartelera del viernes para posicionarse en lo más alto de la tabla sobre sus colegas y así enrumbarse a recuperar el campeonato de la temporada de primavera, que le fue arrebatado en 2025 por el francés Flavien Prat.

Así le va a Irad en el viernes de Keeneland

En la primera competencia, Irad Ortiz Jr. montó a Starwood y la llevó a la victoria. La entrenada por Brad Cox, pasa de primero la meta con una amplia ventaja de 8 3/4 cuerpos en recorrido de 1,700 metros sobre arena. Como primera favorita en taquilla, responde con pagos de $3.18, $2.50 y $2.10.

Acto seguido en la segunda, la debutante Starship Godiva también con la guía de Ortiz Jr. fue superior en carrera de 1,400 metros sobre arena, un Maiden Special Weight de $85,000. Entrenada por el joven William Walden, la hja de Tapit cumple con el recorrido en tiempo de 1:25.32 y excelentes dividendos de $8.40, $4.82 y $3.46.

Sin dejar respirar a sus rivales, Ortiz Jr. ganó la tercera carrera, un Optional Claiming de $140,000 en recorrido de 1 1/16 millas sobre arena, donde con la pensionada de Rodolphe Brissett, derrota a la favorita Senza Parole en crono de 1:45.18. Para las apuestas, Queen Azteca devuelve $9.76, $3.68 y $2.52.

Para completar su gesta, se llevó el evento más importante de la programación sobre Alpine Princess, otra defensora de la cuadra de Brad Cox que, en emocionante duelo, domina a Eunomia con Flavien Prat. Eso ocurrió en el Doubledogdare (G2) de $400,000 a 1 1/16 millas sobre arena (1,700 metros). Los pagos de esa carrera fueron de $6.10, $2.84, $2.44.