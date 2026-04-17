Kleiver Fajardo “Soy Kleii” pisará Venezuela: ¿Cuándo y dónde?

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Kleiver Fajardo conocido en redes sociales como “Soy Kleii” llevará el humor a las tablas por primera vez en Venezuela con una presentación que estará cargada de nostalgia, idiosincrasia y mucha alegría para el público.

El creador de contenido y comunicador social por profesión se ha convertido en la cara del humor criollo a través de sus plataformas digitales con sketchs que rescata las raíces venezolanas con personajes como Olga, Nohelí y Andrea.

“Soy Kleii” convirtió el humor en una forma de unir a los venezolanos en cada rincón del mundo que se han identificado con su contenido.

Además, el oriundo de Los Teques, estado Miranda, encontró en el mundo digital un escape para dejar fluir su creatividad con mucha jocosidad.

Desde Bogotá, Colombia, el venezolano le dio rienda suelta a un proyecto que venía trabajando desde hace más de un año y el cual para el día de hoy es el favorito de los internautas.

“Soy Kleii” en Venezuela

Por medio de sus redes sociales, “Soy Kleii” anunció su llegada a Venezuela con un conmovedor video con sus tres personajes memorables y la banda sonora de la telenovela “Cosita Rica”.

Globovisión confirmó que el influencer Kleiver Fajardo se presentará en el mes de julio en el Centro Cultural Chacao. Hasta el momento las entradas no están a la venta, sin embargo, en cuestión de poco tiempo podrán adquirirse.

Por ahora, se desconoce cómo se desarrollará el show en vivo y cuántas funciones tendrá.

Usuarios piden gira nacional

Con una sólida comunidad en las plataformas digitales, varios usuarios han solicitado en los comentarios una gira nacional, pues por los momentos solo actuará en Caracas.