Ilan Chester ofrecerá un concierto íntimo en Caracas: aquí los detalles

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El próximo 28 de mayo, a las 7:00 p.m., el Centro Cultural Chacao será el epicentro del regreso a los escenarios capitalinos de Ilan Chester.

Luego de exitosas presentaciones en diversos escenarios, el conocido Músico de Venezuela, vuelve a su casa para reencontrarse con el público que ha hecho de sus canciones la banda sonora de varias generaciones.

En esta ocasión, la cita cobra un matiz especial bajo el concepto “Íntimo” una propuesta que promete privilegiar la calidez, la maestría interpretativa y esa conexión espiritual que sólo Ilan logra establecer desde el piano.

Ilan Chester vuelve por todo lo alto

Acompañado por una selección de músicos de primer nivel, el cantautor explorará arreglos que fusionan el pop, el jazz y la música folclórica venezolana, demostrando la vigencia de su propuesta y su impecable condición vocal.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Chester ha logrado amalgamar con maestría el pop, el jazz y la música folclórica, creando un sonido distintivo que le ha hecho acreedor del Grammy Latino.

Esta presentación traslada este formato de proximidad por primera vez a la sala principal del Centro Cultural Chacao. No se trata solo de un concierto; es un viaje por la geografía sentimental de un país que canta a coro temas icónicos como “Canto al Ávila”, “Palabras del alma” y “Solo faltas tú”.

La logística y ejecución de este evento están respaldadas por la trayectoria de Ventura Espectáculos, empresa que garantiza los más altos estándares de sonido, iluminación y atención al espectador.

“Ilan representa la esencia de la identidad musical de este país. Traerlo de vuelta a Caracas en un formato tan personal es una apuesta por la cultura y por el disfrute de la excelencia",señala la producción.

Precio de entradas

Las entradas para esta única y exclusiva función el 28 de Mayo en el Centro Cultural Chacao, ya se encuentran disponibles a partir de $40 costo referencial en la plataforma de Liveri.com.ve, en las taquillas de Cinex y del Centro Cultural Chacao. También están disponibles con Cashea.